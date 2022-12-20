Cinayet tanığı kadından karakolda, savcılıkta ve mahkemede ayrı ifade

Duruşmada, gencin birlikte yaşadığı kadın üçüncü kez ifadesini değiştirdi. Oğlunun intihar etmediğini, öldürüldüğünü savunan anne, "Oğlumun fotoğrafına bakıp her gün aynı acıyı yaşıyorum, görgü tanığı kadın ifadesini yeniden değiştirdi. Mahkemede kendisine verilen rolü en iyi şekilde oynadı" dedi.

Anıl Kiraz (22) isimli genç, geçtiğimiz 21 Mayıs’ta Ilıca Mahallesi 136 Sokak üzerinde birlikte yaşadığı Gülsüm İ.’nin evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuş şekilde bulundu. Olay yerinde 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte bulunan Gülsüm İ., ilk ifadesinde, gece evine gelen eski eşi Nuri Sayar’ın Anıl Kiraz ile tartışma yaşadığını, tartışmanın dışarıda devam ettiğini, Sayar’ın Kiraz’ı ayağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını, gencin de otomobilinden aldığı tüfekle intihar ettiğini söyledi.

CİNAYETİ AÇIKLADI

Olay günü öğleden sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanan Nuri Sayar, çıkarıldığı mahkemece, ’kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. Sayar’ın tutuklanmasının ardından ifadesini değiştiren Gülsüm İ., Anıl Kiraz’ın eski eşi Nuri Sayar tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirtti. Gülsüm İ.’nin ifadesinin ardından Nuri Sayar’ın tutuklanma gerekçesi kasten yaralamadan "kasten adam öldürmeye" dönüştürüldü.

YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Davanın ilk duruşması Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye görgü tanığı olarak katılan ve ilk ifadesinde Anıl Kiraz’ın intihar ettiğini, ikinci ifadesinde Anıl Kiraz’ı Nuri Sayar’ın öldürdüğünü söyleyen Gülsüm İ., "Nuri eve geldiğinde Anıl uyuyordu. Evdekilerin tamamını dışarı çıkardı. Nuri, Anıl’ı bıçakladı. Nuri gittikten sonra Anıl, kendi aracından tüfeği alıp çenesine dayayarak intihar etti" ifadelerini kullandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Anıl Kiraz’ın ailesinin avukatı Gökhan Rıza Yılmaz ve Abdullah Toklu, Gülsüm İ.’nin sürekli çelişkili ifadeler verdiğine dikkat çekerek, "Tanık, Anıl’ın tüfeği çenesinin altına dayayıp intihar ettiğini söylüyor. Ancak, otopsi raporu ölümcül yaranın alnın şakak denilen bölgesinden girip, tam karşısından çıkan bir kurşunla olduğu gösteriyor. Tanık hakkında; yalancı tanıklık, suç ve suçluyu gizleme ve daha önce yaşanan olayları çelişkili bir şekilde anlatması nedeniyle ve yine TCK 39 çerçevesinde yardım eden suçlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"ROLÜNÜ ÇOK İYİ OYNADI"

Anıl Kiraz’ın babası Ali Kiraz ise, "Orada oğlumun intihar ettiğini söylediler. Ne var ki adli tıp raporu oğlumun intihar etmediğini gösterdi. İlk ifadesinde oğlumun intihar ettiğini söyleyen Gülsüm İ., ikinci ifadesinde oğlumu eski eşi Nuri Sayar’ın öldürdüğünü söyledi. 15 Aralık’taki mahkemede tekrar yalan beyanda bulundu ve oğlumun intihar ettiğini söyledi. Gülsüm İ., oğlumun tüfeği çenesine dayayıp ateş ettiğini, beyninin yukarı fırladığını söylerken, adli tıp raporu oğlumun şakağından vurulduğunu söylüyor. Avukatlarım, Gülsüm İ. ve Nuri Sayar’ın olay yerine geldiği aracın sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Devletime ve adaletime güveniyorum. Adaletin yerini bulacağından, suçluların hak ettikleri cezayı alacaklarından şüphem yok" diye konuştu.

"OĞLUM KATLEDİLDİ"

Anıl Kiraz’ın annesi Kadriye Kiraz, "Mahkemeye gittiğimizde daha önce 2 kez ayrı ifade veren Gülsüm, ifadesini yeniden değiştirdi. Ben bir anneyim. 6 çocuğumdan 2 tanesi kalmıştı. Ben onu el bebek gül bebek büyüttüm. Bahçeden sırtımda yük taşırken, oğlum işe giderken üşümesin diye onun altına araba verdim. Mahkemede kadının senaryolarını bir seyrettim, resmen alkış tutasım geldi. Kadının oğlumu oraya çağırması, arabanın gelmesi, kadının anlattıklarının hepsinin yalan olduğuna inanıyorum. Oğlum spora giden güçlü kuvvetli bir çocuk, tek kişinin bu işi yapabilmesi mümkün değil. Ona başta aracını veren kişi olmak üzere bazı kişilerin yardım ettiğine inanıyorum. Çocuğunu o kadın eski kocasıyla katletti. Daha önce de böyle bir olay yapmışlar. Bunlar beni yıktı, başka bir anne ve evladı daha yıkmasınlar" dedi. Anne Kiraz, "Ben çocuğumun fotoğrafıyla yatıp, fotoğrafıyla kalkıyorum" derken gözyaşlarına boğuldu.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

