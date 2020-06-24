Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin katil zanlısı "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktuller Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık Kamış, duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, tutuksuz sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö. de Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada söz alan Ahmet Küçük'ün eşi Feriha Küçük, eşinin olay günü evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şunları anlattı:

"Bu olayda bana yaralandığını söylediler, öldürüldüğünü bilmiyordum. Hamileydim ve olayın etkisiyle bir gün sonra doğum yaptım. Eşimin öldüğünü iki gün sonra öğrendim. Bu terörist, örgüte katılmadan önce ilçede kuaförlük yapıyordu. Eşim tıraş olmak için 4 yıl önce yanına gittiğinde terör örgütüne katılması için kendisine baskı yapmış. Eşim ise bunu kabul etmediğini evlendikten sonra bana anlattı. Kızım şimdi burada ve babasını istiyor, o kızımın babasını elinden aldı. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum."