YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Cinayetin yaşandığı mahallede bir silahlı kavga daha: Öz ağabeyini vurdu

Cinayetin yaşandığı mahallede bir silahlı kavga daha: Öz ağabeyini vurdu

09.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen cinayetin ardından bir silahlı kavga daha meydana geldi.

Cinayetin yaşandığı mahallede bir silahlı kavga daha: Öz ağabeyini vurdu

Ağabey kardeş arasındaki kavgada küçük kardeş, ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germiyan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kardeş arasındaki kişisel husumet nedeniyle N.B. ile M.B. tartışmaya başladı. İki kardeş arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.B., ağabeyi M.B.’ye tabancayla ateş edip kaçtı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralandığı öğrenilen M.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kardeş N.B., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde cinayet işlenmişti
Öte yandan aynı mahallede sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle eski muhtar Ş.K., tartıştığı karı kocaya ateş edip Bilen Dolma’yı öldürüp, karısı E.D.’yi yaralamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da yoğun sis kazaya neden olduMuğla’da yoğun sis kazaya neden oldu
Kağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldularKağıt gibi ezilen tırdan sağ kurtuldular
Uşak’ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandıUşak’ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Burak eczanesi
Karabaglar
Göksel eczanesi
Balcova
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Toker eczanesi
Kinik
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Umut eczanesi
Bayindir
Ak eczanesi
Dikili
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.