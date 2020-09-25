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Cinayetten 11 yıl sonra yakalanan sanığa müebbet hapis

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 25.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 2008 yılında kayıp olarak aranırken 1 ay sonra cesedinin gövdesi, geçen yıl da başı bulunan besiciyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde 2008'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, besici Ramazan Ünlüyurt'u öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık E.K. ile maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

E.K, son savunmasında, maktulu tanıdığını, aralarında bir husumet bulunmadığını söyledi.

Cinayeti işlemediğini öne süren E.K, tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek duruşmayı bitirdi.

- Olay

Mucur ilçesinde besicilik yapan Ramazan Ünlüyurt, 2008 yılında kaybolmuş, yakınlarının başvurusu üzerine yürütülen çalışmada, olaydan 1 ay sonra Ünlüyurt'un cesedinin gövdesi dağlık alanda bulunmuştu.

Geçen yıl şubat ayında, Kırşehir'de bir inşaat alanında bulunan kafatasının Ünlüyurt'a ait olduğu belirlenmiş, emniyet ve jandarma personelinden oluşturulan özel ekip, cep telefonu kayıtlarından maktulle en son görüşen kişinin E.K. olduğunu, şüphelinin cep telefonunun, kafasının bulunduğu alandan da sinyal verdiğini tespit etmişti.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan E.K. hakında, "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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