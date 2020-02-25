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Cinayetten şartlı tahliye ile çıktı, suç işleyip infazını yaktı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2014 yılında bir kişinin öldürülmesi olayının sanığı şartlı tahliye ile cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyince infazını yaktı.

Cinayetten şartlı tahliye ile çıktı, suç işleyip infazını yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2014 yılında bir kişinin öldürülmesi olayının sanığı şartlı tahliye ile cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyince infazını yaktı. İşlediği bir suç sebebiyle Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan U.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.
Manavgat Asliye Ceza Mahkemesince "Ruhsatsız Ateşli Silahlar ve Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 1 Yıl, yine aynı suçtan 1 Yıl 6 Ay, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince “Kasten Öldürme“ suçundan 15 Yıl hapis cezası olmak üzere toplam 17 Yıl 6 Ay hapis cezası bulunan U.O. isimli şahıs, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. U.O., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Orhan Yanar cinayetinin faillerinden
U.A.’nın 23 Ağustos 2014 günü Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan Stil Kıraathanesi önünde silahla ateş edilerek Orhan Yanar isimli şahsın öldürülmesi olayının sanıklarından olduğu, şartlı tahliyeden salıverilen U.A.’nın infazını yaktığı için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.

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