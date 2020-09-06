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Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan’a teşekkür

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın destekleriyle çekilen, ’Cincin Karpuzu’ isimli klip, karpuzcuların yüzünü güldürdü.Söz, müzik ve yorumu Yöresel Sanatçı Eşref Gülpınar’a ait olan ’Cincin Karpuzu’ isimli yöresel türkünün klibinin yayınlanmasının ardından, Cincin yöresindeki karpuzlarının değerlenerek fiyatının neredeyse ikiye katladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın destekleriyle çekilen, ’Cincin Karpuzu’ isimli klip, karpuzcuların yüzünü güldürdü.
Söz, müzik ve yorumu Yöresel Sanatçı Eşref Gülpınar’a ait olan ’Cincin Karpuzu’ isimli yöresel türkünün klibinin yayınlanmasının ardından, Cincin yöresindeki karpuzlarının değerlenerek fiyatının neredeyse ikiye katladı. Daha önce kilosu 80 kuruş olarak satılan karpuz, yayınlanan klipten sonra 1,2 TL olarak satılmaya başladı.
Koçarlı Cincin mahallesinden karpuz üreticisi ve toptancısı Uysal Serindağ, “Cincin mahallemizin adını taşıyan tadı ile meşhur Cincin karpuzu, bir yöresel türküyle daha da ünlendi. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’ın katkılarıyla hazırlanan klip, karpuzun tanıtımında çok faydalı oldu. Bu türkü keşke daha önce yapılsaymış. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yöresel türkü yayınlandıktan sonra, yoğun telefonlar gelmeye başladı ve karpuza talep çoğaldı. Ürünümüz değer kazandı fiyatları arttı ve karpuz üreticisine olumlu etkisi oldu" dedi.
Üreticiden karpuz festivali talebi
Başkan Kaplan’dan karpuzun tanıtımı için kaaarpuz festivali talebinde bulunan Serindağ, "Eğer imkan varsa, başkanımız gelecek yıl, karpuz festivali gibi etkinlikler düzenlemesini rica ediyoruz. Koçarlılı çiftçilerimiz için, tanıtım imkanını daha da etkin hale getirmiş olabiliriz” diye konuştu.
Öte yandan karpuz ile ilgili bazı sorunları da dile getiren Serdindağ, “Her karpuz cincin karpuzu değildir, tüketicilerimiz yanılmasın. İran gibi ülkelerde veya başka bölgelerde yetiştirilen karpuzların bazıları kabak aşısı ve Cincin karpuzu diye halka satıyorlar. Bu da bizim ürünlerimizi çok olumsuz etkiliyor. Cincin karpuzu 20 Temmuz’dan sonra çıkıyor, daha önce çıkan ürünler Cincin karpuzu değildir" diyerek tüketicileri uyardı.

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