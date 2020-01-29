YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çin'deki doğal taş fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin'deki doğal taş fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İZMİR HABERLERİ  | 29.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Ege Maden İhracatçıları Birliği, fuarın ertelenmesi sonrası kriz masası kurdu

İZMİR (AA) - Çin'de 16-19 Mart'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın, bu ülkede ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Maden Platformundan yapılan açıklamaya göre, korumacılığa dayalı dünya ticaret savaşları ve dünya ekonomilerindeki durgunluğun, Çin'i olumsuz etkilediği belirtildi.

Çin'in, koronavirüs ve devamındaki bazı gelişmelere bağlı mal alımını sıfırladığına dikkati çekilen açıklamada, 16-19 Mart'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri kabul edilen Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın da bu sebepten 6-9 Haziran'a ertelendiği kaydedildi.

Öte yandan Ege Maden İhracatçıları Birliğinin, fuarın ertelenmesi sonrası kriz masası kurduğu bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Xiamen Fuarı'nda 150 doğal taş firması stant açmaya hazırlanıyordu. Yine binlerce iş insanı Çin'e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırmıştı. Oluşan durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildi. Firmalarımızın mağdur olmamaları için gayret sarfediliyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğaltaş erteleme Fuar koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Balıkesir’e sualtı müzesi

Balıkesir’e sualtı müzesi

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

İzmir Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:13
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Göztepe evine döndü

Göztepe evine döndü

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.