Cinderesi “Altın Şehir” oldu

Uzun yıllardır çözüm bekleyen ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın göreve geldiği günden itibaren üzerinde yoğun mesai harcadığı Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde konutlar yükselmeye başladı. Başkan Balcı, yatay mimariye de uygun olarak hayata geçirilen örnek dönüşüm projesinin adının ’Altın Şehir’ olarak değiştirildiğini ifade etti. Feridun Çelik Mahallesi’ndeki Cinderesi sakinlerinin yıllardır süren özlemini dindiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bölge sakinlerini sevindirecek bir karara daha imza attı. Cinderesi bölgesinin adının da değiştirildiğini söyleyen Başkan Balcı, “Bölgeyi baştan aşağı değiştireceğimizi söylemiştik. Burada hak sahipleri büyük sıkıntılar yaşamıştı, değişimi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bölgede fiziki değişim için çalışmalarımız sürerken, daha kalıcı bir değişim için de adım attık. Bölgenin ismini değiştirme kararı aldık. Cinderesi bundan böyle ‘Altın Şehir’ ismini taşıyacak” dedi. Başkan Balcı, yatay mimari olarak inşa edilecek Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin örnek bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni cazibe merkezi

Proje tamamlandığında Altın Şehir’in, Altındağ’ın ve Ankara’nın yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Balcı, "Spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Altın Şehir inşa ediyoruz. Bölge sadece modern konutlarıyla değil, sosyal donatı alanlarıyla da büyük beğeni toplayacak. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan bölgede ayrıca; spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kuruluyor. Proje, yatay mimariye de uygun şekilde planlandı. Her şeyiyle çok özel, çok örnek bir dönüşüm” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesinin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan "Cinderesi Kentsel Dönüşüm" bölgesinde inşa edilecek 451 konut için çalışmalar geçtiğimiz aylarda başladı. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlarına kavuşmalarına az kaldı.

