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Çine Gökbel Barajı ile 215 bin dekar zirai alan sulanacak

AYDIN HABERLERİ  | 28.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan Gökbel Barajı ile 215 bin 840 dekar zirai alan sulanacak.DSİ 21.

Aydın’ın Çine ilçesinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan Gökbel Barajı ile 215 bin 840 dekar zirai alan sulanacak.
DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter Çine Gökbel Barajı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Toplam 215 bin 840 dekar alanın sulanmasını sağlayacak olan barajda Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ile incelemelerde bulunan İlter, yetkililerden bilgi aldı.
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Gökbel Barajının toplam gövde dolgu hacmi 550 bin metreküp olup temelden yüksekliği 62,5 metre’dir. Toplam 13 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak olan Gökbel Barajı ile Çine Ovasında 69 bin 800 dekar, Koçarlı Bağarası’nda 146 bin 040 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanması sağlanacak.

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