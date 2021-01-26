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Çine ve Koçarlı ovaları kapalı sistem sulama şebekesine kavuşacak

26.01.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Çine ve Koçarlı ovaları kapalı sistem sulama şebekesine kavuşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale izni verilen 224 milyon keşif bedeli olan 2021 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planı’nda yer alan " Çine Sulaması 2.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale izni verilen 224 milyon keşif bedeli olan 2021 Yılı Yatırım Programı ve Uygulama Planı’nda yer alan " Çine Sulaması 2. Kısım İnşaatı " projesi hayata geçiyor.
Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “Çine Projesi” ile mevcutta açık kanallı, salma sulama yapılan Çine Ovası ile Koçarlı Bağarası Ovaları modern kapalı sistem sulama şebekesine kavuşacaktır.
Bu amaçla inşa edilen Gökbel Barajı sayesinde Çine Adnan Menderes Barajından gelen sular regüle edilerek, 69 bin 800 dekarlık Çine Sulaması ve 146 bin 040 dekarlık Koçarlı Bağarası Sulaması basınçlı borulu şebekeye dönüştürülecek.
Çine Projesinde, şimdiye kadar yaklaşık 146 Milyon maliyetli Gökbel Barajı inşaatı tamamlanırken, osu tutmaya başladı. Yaklaşık 500 milyon maliyetli 146 bin 040 dekarlık Koçarlı Bağarası Sulaması inşaatı ise hızlı bir şekilde devam ederken, Çine Sulaması 1. Kısım İnşaatının 15 bin 207 metre uzunluğundaki şebeke yapılarının imalatlarının tamamlandığı öğrenildi.

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