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Çine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyor

İHA İHA
26.01.2024 15:37 | Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ’yaşam tüneli’ projesi çerçevesinde, Aydın’ın Çine ilçesinde 260 sürücü ve 35 yolcu bilgilendirildi.

Çine’de sürücüler ’yaşam tüneli’ ile bilgilendiriliyor

Ülke genelinde her yıl trafik kazaları nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı trafik kazalarının büyük bir kısmının sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çine Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürücü ve yolcularda trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırarak trafik güvenliğine katkı sağlamak, trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için çalışma yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ’yaşam tüneli’ projesi çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda trafik ekipleri tarafından uygulama noktası önündeki yaşam tünelinde; emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda 260 sürücü ve 35 yolcuya eğitim videoları ve kamu spotları izletildi. Sürücü ve yolcular ile yüz yüze iletişim kurularak bilgilendirme yapıldı.

Yapılan bu uygulamalar sonrasında araç sürücüleri izledikleri videoların ve verilen bilgilerin gerçekleştirmiş oldukları kural ihlallerinin farkına varmaları konusunda etkileyici olduğunu ve trafiğe çıktıkları zaman trafik kuralları konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranacaklarını, insan hayatının risk edilmemesi gerektiğinin bilincine vardıklarını dile getirdi.

Uygulamalarla birlikte denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtilirken, ekipler sürücülere trafik kurallarına uymaları ve trafikte dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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