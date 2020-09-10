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Çine’deki yangın kontrol altına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 23:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Alabayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın’ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Alabayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Karadan müdahalenin sürdüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenilirken bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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