YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı

Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 09:50 | Son Güncelleme

Aydın’da yaşayan Çinelilerin kurduğu Çineliler Derneği yapılan genel kurul ile yeni yöneticilerini seçti.Menderes Park’ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Çineliler Derneği’nin yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı

Aydın’da yaşayan Çinelilerin kurduğu Çineliler Derneği yapılan genel kurul ile yeni yöneticilerini seçti.
Menderes Park’ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile Çineliler Derneği’nin yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Aydın’da yaşayan Çinelilerin kurduğu dernek önümüzdeki dönemde yapacak olduğu faaliyetleri hayata geçirecek, yeni yönetim kurulu isimlerini belirledi. Genel kurulda belirlenen yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor; Şerafettin Demircan, Namık Atabay, Fevzi Çavdar, Abdurrahman Yeşil, Süleyman Şan, Hüseyin Önder, Orhan Alkan, Bülent Tosun, Mehmet Yavaşoğlu, İrfan Mutlu ve Süleyman Yıldırım. Denetim Kurulu ise, Fuat Soydar, Serkan Erdugan ve Rafet Sağlam isimlerinden oluştu.

Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti

Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Eskişehir'de kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi kazara öldüren gişe görevlisi yargılanıyor

Eskişehir'de kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi kazara öldüren gişe görevlisi yargılanıyor

Aydın Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:28
İkindi
16:25
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Cinalı Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Bayrakdar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ali Çankır, güven tazeledi

Ali Çankır, güven tazeledi

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.