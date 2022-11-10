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Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Nevşehir'de Çince öğrenen öğrencilerle buluştu

10.11.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Liu, rektörlük binası girişinde Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve akademisyenler tarafından karşılandı.

Konuk büyükelçiyi makamında ağırlayan Aktekin, üniversitedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'ndaki programa katılan Liu, öğrencilere hitap etti.

NEVÜ'de Çin dilinin, kültür ve geleneğinin öğretilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Liu, "Burada, öğrencilere Çince öğretilmesi Çin ve Türkiye arasında kurulan dostluk köprüleri açısından da büyük önem arz ediyor. Umut ederim ki siz öğrenciler de Çinceyi daha iyi öğrenerek iki ülke arasında bir köprü olacaksınız. İnanıyorum ki sonraki ziyaretlerimde sizleri Çinceyi daha iyi öğrenmiş göreceğim ve birlikte sohbet edeceğiz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Aktekin de öğrencilerinin nitelikli eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini ifade ederek, değişim programı kapsamında öğrencilerin eğitimlerinin bir bölümünü Çin’deki üniversitelerde sürdürmesini amaçladıklarını kaydetti.

Programın ardından Büyükelçi Liu Şaobin, öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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