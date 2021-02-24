YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Çınkıl: "300 köy yolunu 4 günde açtık"

Çınkıl: "300 köy yolunu 4 günde açtık"

24.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çınkıl: "300 köy yolunu 4 günde açtık"

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, il genelinde kardan kapanan 300 köy yolunu 4 günde açtıklarını belirterek, "Bu olağandışı bir çalışmaydı” dedi.Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından Sinop İl Özel İdaresi’ne gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “Zor şartlar altında çalıştık.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, il genelinde kardan kapanan 300 köy yolunu 4 günde açtıklarını belirterek, "Bu olağandışı bir çalışmaydı” dedi.
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından Sinop İl Özel İdaresi’ne gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “Zor şartlar altında çalıştık. Sıfırın altında 7’de Çakıldak köyünde 7 yaşında bir yavrumuza ulaşabildik. 500 metre bir alanı o gece arkadaşlar 2 saatte gidebildiler. Kar olmuş 2 metrenin üzerinde tipi şeklinde yağış devam ediyor. İş makinemiz önde arkada ambulans 2 saatte emin olun 500-600 metre yolu aşarak 7 yaşında bir yavrumuzu kurtarabildik. Böyle örneklerimiz de çoktur” diye konuştu.
Çınkıl şu bilgileri verdi: “300 tane köy yolumuzu perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 günde sıfıra indirdik. Bu olağandışı bir çalışmaydı. Çünkü kar yüksekliği çok çok fazlaydı. Bu arkadaşlarımızın hepsini alnından öpmek lazım. 2 saat uykuyla çalışan operatörlerimiz oldu.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Azra Akın aşka geldi! Azra Akın aşka geldi!
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü

Sinop Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:58
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Sinop Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Coşkun Eczanesi
Boyabat
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Ümit Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Erken çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Erken çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Sinop’ta yol çöktü, su borusu patladı

Sinop’ta yol çöktü, su borusu patladı

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Rahat nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyen hastalarımız var"

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Rahat nefes alabilmek için devamlı yüzüstü yatmak isteyen hastalarımız var"

Türkeli İlçe Tarım Müdürü Tekin, İstanbul’a atandı

Türkeli İlçe Tarım Müdürü Tekin, İstanbul’a atandı

Türkeli Belediye Başkanı Şahin Covid-19 aşısı oldu

Türkeli Belediye Başkanı Şahin Covid-19 aşısı oldu

Zorlu kış şartlarında yaban hayatı unutulmadı

Zorlu kış şartlarında yaban hayatı unutulmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.