Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu isimli kadının öldürülüp gömülmesine ilişkin davada savcılık, 5 sanıktan 3'ünün "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Abdulgaffar Tamuygur'un 22 Mayıs 2021'de vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesini, sanık Kasım Yarkenli'nin hakkında yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatini istedi.

Sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Abdulvahap Abdurrahman ve Hüseyin Ahmed'in olayın başından itibaren birbirleriyle irtibatlı oldukları, aralarında yaptıkları iş bölümü uyarınca birlikte hareket ederek maktulü uzun süre takip ettiklerine yer verilen mütalaada, bu sanıkların yaptıkları planın bir parçası olarak kaza süsü vermek suretiyle kaçırdıkları maktulü valiz içerisinde bagaja koyup uzun süre burada tutmak suretiyle ölümüne neden oldukları anlatıldı.

Mütalaada, sanıkların eylemlerini önceden tasarladıklarının anlaşıldığına vurgu yapılarak, 3 sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Duruşmada söz verilen sanık Yunuscan Türkistanlı, öldürme kastıyla insan kaçırma niyetlerinin olmadığını savunarak, "Ölen kişiyi uzaktan yakından tanımıyorum. Her şey ani olmuştur. Tasarlama söz konusu değildir. Keşke olmasaydı, çok pişmanım." dedi.

Diğer sanık Hüseyin Ahmed de ölüm olayıyla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Sanık Abduvahap Abdurahman, "Tek suçum araca binmek ve telefonumu araçta unutmaktır. Olayla ilgili bilgim yoktur." iddiasında bulundu.

Sanıkların avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'dan, telefonla arkadaşına Sefaköy'de küçük bir kaza yaptığını ancak önemli bir şeyi olmadığını söylemesinin ardından bir daha haber alınamadığı anlatılıyor.

Kayıp olan Lisha Yu ile ilgili yapılan araştırma sonucunda kaçırıldığının ve öldürüldüğünün belirlendiği aktarılan iddianamede, maktulün olay tarihinde aracıyla evinden çıktıktan sonra sanıklar Hüseyin Ahmed, Yunuscan Türkistanlı ve Adbuvahap Abdurrahman'ın içinde bulunduğu araçla takibe alındığı, bu sanıkların Küçükçekmece'de maktulün aracına arkadan çarparak kaza süsü verdikleri, araçtan inen Lisha Yu'nun zorla alıkonulduğu, araçla Sultanbeyli taraflarına götürüldüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Türkistanlı ve Abdurrahman'ın maktul Lisha Yu'yu bir valize zorla soktuğu ve sabaha karşı Bilecik'in Söğüt ilçesine götürdükleri vurgulanarak, sanıkların bu eylemi yaparken sanık Abdugaffar Tamuygur'un da olay yeri veya oraya yakın bir noktada bulunduğu aktarılıyor.

Maktulün valize konulduktan sonra öldüğünün anlaşıldığı belirtilen iddianamede, maktulün Söğüt'te Tamuygur'un arazisine gömüldüğü, sanıkların kullandığı aracın sahibinin de Kasım Yarkenli olduğunu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dörder yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

