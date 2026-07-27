Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe'nin genç yıldız fırsatını değerlendiremediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bir dönem İstanbul'a getirerek görüştüğü Yan Diomande, kısa sürede Avrupa'nın en gözde yeteneklerinden biri haline gelirken, Leipzig'in 100 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

TESİSLERİ BEĞENMEDİ

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde DME Academy'den ayrılan Yan Diomande'yi transfer etmek amacıyla İstanbul'a davet etti. O dönemde 17 yaşında olan Fildişi Sahilli futbolcuya Samandıra Can Bartu Tesisleri ile altyapı çalışma alanları gezdirildi.

Ancak genç oyuncunun, kulübün altyapı imkanlarından beklediği izlenimi edinmediği öne sürüldü. Ayrıca dönemin Fenerbahçe yönetiminin de transferi sonuçlandırmak adına yoğun bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

LEGANES'TEN LEIPZIG'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayan Diomande, kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı ve Leganes'in yolunu tuttu. Buradaki performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, kısa sürede Bundesliga ekibi Leipzig'in radarına girdi.

Alman temsilcisi, Temmuz 2025'te piyasa değeri 1,5 milyon euro seviyesinde olan Diomande için 20 milyon euro bonservis ödeyerek transferi gerçekleştirdi.

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Leipzig formasıyla geçirdiği ilk sezonda büyük bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki oyuncu, 36 resmi karşılaşmada 13 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Bu performansın ardından Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un genç yıldızı yakından takip etmeye başladığı ifade edildi.

100 MİLYON EUROLU REDDEDİLDİ

Yan Diomande'nin gösterdiği gelişimin ardından Leipzig'in oyuncuya gelen tekliflere sıcak bakmadığı öne sürüldü. Son olarak Real Madrid'in yaptığı 100 milyon euroluk bonservis teklifinin Alman kulübü tarafından kabul edilmediği iddia edildi. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin yıllar önce kadrosuna katma fırsatı bulduğu genç yeteneğin bugün Avrupa'nın en değerli isimlerinden biri haline geldiğini gözler önüne serdi.