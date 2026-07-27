Gülben Ergen Instagram’da ücretli aboneliğe geçti! Bir gecelik kazancı...

Gülben Ergen Instagram’da ücretli aboneliğe geçince sosyal medyada da gündem oldu. Bu kararı eleştirilen Ergen'in kazancı da gündeme geldi.

Bikinili pozuyla duyuru yapan Ergen "Ben abonelik sisteminde sadece kendim gibiyim, samimiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum" dedi.

Takipçilerine özel soru-cevap, canlı yayın ve günlük yaşamından kesitler sunacağını açıklayan ünlü şarkıcı, aylık abonelik ücretini 79,99 TL olarak belirledi.

Duyuruyu bikinili ve bornozlu videolarıyla yapan Ergen'in bir gecelik kazancı dudak uçuklattı.



Şarkıcı, sadece bir gecede 1.136 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti.