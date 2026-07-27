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Gülben Ergen Instagram’da ücretli aboneliğe geçti! Bir gecelik kazancı...

Gülben Ergen'in Instagram'da başlattığı ücretli abonelik sistemi kısa sürede büyük ilgi gördü. Aylık 79,99 TL'lik abonelikle sadece bir gecede 1.136 kişiye ulaşan ünlü şarkıcının elde ettiği gelir sosyal medyada gündem oldu.

Gülben Ergen Instagram’da ücretli aboneliğe geçti! Bir gecelik kazancı...

Gülben Ergen Instagram’da ücretli aboneliğe geçince sosyal medyada da gündem oldu. Bu kararı eleştirilen Ergen'in kazancı da gündeme geldi.

Bikinili pozuyla duyuru yapan Ergen "Ben abonelik sisteminde sadece kendim gibiyim, samimiyim. Ev halimdeyim; ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum" dedi.

Gülben Ergen Instagram’da ücretli aboneliğe geçti! Bir gecelik kazancı... 1

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Takipçilerine özel soru-cevap, canlı yayın ve günlük yaşamından kesitler sunacağını açıklayan ünlü şarkıcı, aylık abonelik ücretini 79,99 TL olarak belirledi.

Duyuruyu bikinili ve bornozlu videolarıyla yapan Ergen'in bir gecelik kazancı dudak uçuklattı.
Gülben Ergen Instagram’da ücretli aboneliğe geçti! Bir gecelik kazancı... 2

Şarkıcı, sadece bir gecede 1.136 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti.

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Gülben Ergen
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