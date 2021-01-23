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Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın Türkiye itirafı şaşırttı!

23.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın Türkiye itirafı şaşırttı!

ABD'li +18 film yıldızı Lisa Ann, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu. Lisa Ann'ın "Türkiye'de cinsel eğitim yok" çıkışı tartışma yarattı. İşte Lisa Ann'ın çarpıcı açıklamaları...

ABD'li +18 film yıldızı Lisa Ann, Türkiye'ye geldi. Durex ile gerçekleştirdikleri proje kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Lisa Ann, cinsellik üzerine ses getirecek açıklamalarda bulundu.

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Lisa Ann, "Türkiye'de cinsel eğitimin olmadığını biliyorum. 18-24 yaş arasındaki gençler seks konusunda kendilerini kaybolmuş hissediyor. Gençlerin seks hakkında açıkça konuşması lazım. Cinsel deneyimi aceleye getirmemek gerek" sözleriyle dikkat çekti.

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Yer aldığı sektör hakkında konuşan Lisa Ann, "Yaptığımız şey eğlenceli ve çılgınca. Daha çok çığlık atmamızı söylüyorlar. Ancak özel hayatlarımızda böyle değiliz" açıklamasında bulundu.
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Sektöre nasıl adım attığını anlatan Lis Ann, "Bu işe 18 yaşında kendi isteğimle başladım. Dünyayı özgürce dolaşarak para kazanma fikri bana cazip gelmişti. Şu an 48 yaşındayım. Yeterince birikimim var" dedi.
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Son yıllarda şükretmeyi öğrendiğini ifade eden Lisa Ann, "Her halimize şükretmeliyiz. Yeri geldiğinde kenara çekilip dengeyi bulmak zorundayız. Şu an sağlıklı ve hayatta olmamız bile büyük bir hediye" ifadelerini kullandı.


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