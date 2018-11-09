Ünlü futbolcu cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Daniel Correa Freitas'ın cinayetinde yeni detaylar...

Daniel Correa Freitas'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

1 / 16 Sao Paulo'da top koşturan Daniel Correa Freitas, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla cinsel organı kesilerek öldürülmüştü.

2 / 16 Genç adamın aslında yatakta beraber fotoğraf çektirdiği kadına tecavüz etmediği iddiasını destekleyen kanıtlar ortaya çıktı.

3 / 16 Brezilya merkezli haber sitesi Globo News, Daniel Correa'nın evden canlı olarak ayrıldığını öne sürdü.

4 / 16 Bir süre sonra Cristiana, kızı Allana'ya bir ses kaydı gönderdi ve Daniel Correa'nın öldüğünü söyledi.

5 / 16 Allana ise annesinin gönderdiği kayda inanmadı ve 'Bana bunun yalan olduğunu söyle' mesajını yazdı.

6 / 16 Ölüm haberini alan Allana ertesi gün, doğum günü partisine gelen Daniel Correa ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Bu yıl bana bir doğum günü kartı tebriği göndermedin' notuyla paylaştı.

7 / 16 Cinayetten üç gün sonra 38 yaşındak iş insanı Edison Brittes Junior, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

8 / 16 27 Ekim günü öldürülen 24 yaşındaki futbolcunun katliamına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

9 / 16 Edison cinayeti işlediğini kabul etti ve Daniel Correa'yı eşi Christiana'ya tecavüz etmeye yeltenirken yakaladığını söyledi.

10 / 16 Daniel Corre'nın, çiftin kızları Allana'nın 18. yaş günü partisine davet edilmişti.

11 / 16 Olay gününe dair bazı WhatsApp fotoğraflarına da ulaşıldı.

12 / 16 Fotoğraflarda Daniel Correa'nın, Edison'ın eşi Christiana ile yatakta olduğu görülüyor.

13 / 16 Daniel Correa, fotoğrafları arkadaşlarına gönderdi ve 'Burada uyuyabilirim. Evin her yerinde uyuyan kadınlar var. Doğum günü kızının annesini yiyeceğim ve babası da burada. Kadını yedim' mesajını yazdı.

14 / 16 Bu fotoğraflardan birkaç saat sonra genç futbolcu ölü olarak bulundu.

15 / 16 Cinayeti işlediğini kabul eden Edison, Daniel Correa'yı eşiyle beraber görünce kontrolünü kaybettiğini, futbolcuyu yakalayarak bıçakladığını söyledi.