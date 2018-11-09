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Ünlü futbolcu cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

Sao Paulo forması giyen Daniel Correa Freitas, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla cinsel organı kesilerek öldürülmüştü. Brezilya polisi cinayete dair yeni detaylara ulaştı.

Daniel Correa Freitas'ın cinayetinde yeni detaylar...

Daniel Correa Freitas'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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Sao Paulo'da top koşturan Daniel Correa Freitas, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla cinsel organı kesilerek öldürülmüştü.

Sao Paulo'da top koşturan Daniel Correa Freitas, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla cinsel organı kesilerek öldürülmüştü.
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Genç adamın aslında yatakta beraber fotoğraf çektirdiği kadına tecavüz etmediği iddiasını destekleyen kanıtlar ortaya çıktı.

Genç adamın aslında yatakta beraber fotoğraf çektirdiği kadına tecavüz etmediği iddiasını destekleyen kanıtlar ortaya çıktı.
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Brezilya merkezli haber sitesi Globo News, Daniel Correa'nın evden canlı olarak ayrıldığını öne sürdü.

Brezilya merkezli haber sitesi Globo News, Daniel Correa'nın evden canlı olarak ayrıldığını öne sürdü.
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Bir süre sonra Cristiana, kızı Allana'ya bir ses kaydı gönderdi ve Daniel Correa'nın öldüğünü söyledi.

Bir süre sonra Cristiana, kızı Allana'ya bir ses kaydı gönderdi ve Daniel Correa'nın öldüğünü söyledi.
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Allana ise annesinin gönderdiği kayda inanmadı ve 'Bana bunun yalan olduğunu söyle' mesajını yazdı.

Allana ise annesinin gönderdiği kayda inanmadı ve 'Bana bunun yalan olduğunu söyle' mesajını yazdı.
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Ölüm haberini alan Allana ertesi gün, doğum günü partisine gelen Daniel Correa ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Bu yıl bana bir doğum günü kartı tebriği göndermedin' notuyla paylaştı.

Ölüm haberini alan Allana ertesi gün, doğum günü partisine gelen Daniel Correa ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Bu yıl bana bir doğum günü kartı tebriği göndermedin' notuyla paylaştı.
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Cinayetten üç gün sonra 38 yaşındak iş insanı Edison Brittes Junior, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Cinayetten üç gün sonra 38 yaşındak iş insanı Edison Brittes Junior, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.
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27 Ekim günü öldürülen 24 yaşındaki futbolcunun katliamına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

27 Ekim günü öldürülen 24 yaşındaki futbolcunun katliamına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Edison cinayeti işlediğini kabul etti ve Daniel Correa'yı eşi Christiana'ya tecavüz etmeye yeltenirken yakaladığını söyledi.

Edison cinayeti işlediğini kabul etti ve Daniel Correa'yı eşi Christiana'ya tecavüz etmeye yeltenirken yakaladığını söyledi.
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Daniel Corre'nın, çiftin kızları Allana'nın 18. yaş günü partisine davet edilmişti.

Daniel Corre'nın, çiftin kızları Allana'nın 18. yaş günü partisine davet edilmişti.
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Olay gününe dair bazı WhatsApp fotoğraflarına da ulaşıldı.

Olay gününe dair bazı WhatsApp fotoğraflarına da ulaşıldı.
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Fotoğraflarda Daniel Correa'nın, Edison'ın eşi Christiana ile yatakta olduğu görülüyor.

Fotoğraflarda Daniel Correa'nın, Edison'ın eşi Christiana ile yatakta olduğu görülüyor.
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Daniel Correa, fotoğrafları arkadaşlarına gönderdi ve 'Burada uyuyabilirim. Evin her yerinde uyuyan kadınlar var. Doğum günü kızının annesini yiyeceğim ve babası da burada. Kadını yedim' mesajını yazdı.

Daniel Correa, fotoğrafları arkadaşlarına gönderdi ve 'Burada uyuyabilirim. Evin her yerinde uyuyan kadınlar var. Doğum günü kızının annesini yiyeceğim ve babası da burada. Kadını yedim' mesajını yazdı.
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Bu fotoğraflardan birkaç saat sonra genç futbolcu ölü olarak bulundu.

Bu fotoğraflardan birkaç saat sonra genç futbolcu ölü olarak bulundu.
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Cinayeti işlediğini kabul eden Edison, Daniel Correa'yı eşiyle beraber görünce kontrolünü kaybettiğini, futbolcuyu yakalayarak bıçakladığını söyledi.

Cinayeti işlediğini kabul eden Edison, Daniel Correa'yı eşiyle beraber görünce kontrolünü kaybettiğini, futbolcuyu yakalayarak bıçakladığını söyledi.
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Polis cinayeti aralarında Edison'ın da olduğu üç kişinin işlediğini düşünüyor. (Hürriyet)

Polis cinayeti aralarında Edison'ın da olduğu üç kişinin işlediğini düşünüyor. (Hürriyet)
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Daniel Correa Freitas sao paulo Allana Brittes Cristiana Brittes Edison Brittes Junior

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tipik "kaşınma" cinayeti..brazil de bile böleyse gerisini düşünmeye geek var mı..
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