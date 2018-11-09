Ünlü futbolcu cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Daniel Correa Freitas'ın cinayetinde yeni detaylar...
Daniel Correa Freitas'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
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Sao Paulo'da top koşturan Daniel Correa Freitas, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla cinsel organı kesilerek öldürülmüştü.
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Genç adamın aslında yatakta beraber fotoğraf çektirdiği kadına tecavüz etmediği iddiasını destekleyen kanıtlar ortaya çıktı.
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Brezilya merkezli haber sitesi Globo News, Daniel Correa'nın evden canlı olarak ayrıldığını öne sürdü.
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Bir süre sonra Cristiana, kızı Allana'ya bir ses kaydı gönderdi ve Daniel Correa'nın öldüğünü söyledi.
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Allana ise annesinin gönderdiği kayda inanmadı ve 'Bana bunun yalan olduğunu söyle' mesajını yazdı.
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Ölüm haberini alan Allana ertesi gün, doğum günü partisine gelen Daniel Correa ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Bu yıl bana bir doğum günü kartı tebriği göndermedin' notuyla paylaştı.
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Cinayetten üç gün sonra 38 yaşındak iş insanı Edison Brittes Junior, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.
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27 Ekim günü öldürülen 24 yaşındaki futbolcunun katliamına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
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Edison cinayeti işlediğini kabul etti ve Daniel Correa'yı eşi Christiana'ya tecavüz etmeye yeltenirken yakaladığını söyledi.
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Daniel Corre'nın, çiftin kızları Allana'nın 18. yaş günü partisine davet edilmişti.
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Olay gününe dair bazı WhatsApp fotoğraflarına da ulaşıldı.
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Fotoğraflarda Daniel Correa'nın, Edison'ın eşi Christiana ile yatakta olduğu görülüyor.
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Daniel Correa, fotoğrafları arkadaşlarına gönderdi ve 'Burada uyuyabilirim. Evin her yerinde uyuyan kadınlar var. Doğum günü kızının annesini yiyeceğim ve babası da burada. Kadını yedim' mesajını yazdı.
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Bu fotoğraflardan birkaç saat sonra genç futbolcu ölü olarak bulundu.
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Cinayeti işlediğini kabul eden Edison, Daniel Correa'yı eşiyle beraber görünce kontrolünü kaybettiğini, futbolcuyu yakalayarak bıçakladığını söyledi.
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Polis cinayeti aralarında Edison'ın da olduğu üç kişinin işlediğini düşünüyor. (Hürriyet)
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