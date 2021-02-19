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Cinsel saldırıdan aranıyordu, Nazilli’de yakalandı

19.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Cinsel saldırıdan aranıyordu, Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel saldırı suçundan aranması bulunan suçlu polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, cinsel saldırı suçundan uzun süredir aranması bulanan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan A.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel saldırı suçundan aranması bulunan suçlu polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, cinsel saldırı suçundan uzun süredir aranması bulanan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan A. K.’nin Denizli’den Nazilliye geldiği bilgisini alan Polis ekipleri şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı. Yapılan operasyon esnasında kaçan şüpheli uzun süre kovalandıktan sonra kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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