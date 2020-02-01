Cinuçen Tanrıkorur özel konserle anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Türk musikisinin büyük üstadı Cinuçen Tanrıkorur’u vefatının 20. yılında özel bir konserle andı.

Büyükşehir Belediyesi, yirminci yüzyıl Türk Musikisinin en büyük besteci ve icracılarından Cinuçen Tanrıkorur’u vefatının 20. Yılında eserlerinden oluşan bir konserle andı. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda gerçekleşen konser büyük üstadın birbirinden güzel eserleriyle dinleyicilere Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti. Konsere Antalya Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Filiz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti Cinuçen Tanrıkorur’un eserlerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen konserde bestekarın en özel eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirdi. TSM İcra Heyeti Birinci Bölümde; Zavil-Aşiran Klasik Fasıl’ı icra etti. İkinci Bölümde de Ömür Destanı, Ettiğin Cevri Kendime Nimet Bilirim ve Günaydınım gibi Tanrıkorur’un bilinen eserlerinin yanı sıra çok fazla gün yüzüne çıkmamış eserlerini de seslendirdi. AKM Perge solununu dolduran Türk Sanat Müziği’nin büyük üstadı Cinuçen Tanrıkorur hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.

