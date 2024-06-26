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Cipe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

İHA İHA
26.06.2024 10:48
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sola dönüş yapmak isteyen cipe yandan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğulcan K. İdaresindeki 54 AKD 286 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan ve cadde üzerinden sola dönmek isteyen Z.C. kontrolündeki 34 BAY 332 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü Oğulcan K., ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı sürücü Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Oğulcan K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde sola dönmek için manevra yapan cipe arkasından gelen motosikletin çarptığı ve sürücüsünün savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

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