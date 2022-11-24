Çıplak halleri dikkat çekiyor! Demi Rose 'Tutkuluyum' mesajı verdi

Hem erkeklerden hem de kadınlardan hoşlandığını söyleyen kıvrımlı model Demi Rose seks sembolü olduğunu ifade ederek iddialı pozlarını paylaşmıştı. Bu pozlar sayesinde ününe ün katan Rose durmuyor.

Instagram paylaşımları sayesinde şöhrete ulaşan Demi RoseMawby, son olarak derin göğüs dekoltesini paylaşarak "Kilometrelerce uzaktan tutkulu" yazdı.

Rose'un bu paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni ve yorum alıyor.

Cinsel yönelimi hakkında gelen bir soruya yanıt veren Rose açıklamasında "'Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" demişti.



