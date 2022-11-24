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  4. Çıplak halleri dikkat çekiyor! Demi Rose 'Tutkuluyum' mesajı verdi

Çıplak halleri dikkat çekiyor! Demi Rose 'Tutkuluyum' mesajı verdi

24.11.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki çıplak pozları sayesinde büyük bir ün yapan ve büyük beden modeller arasında yerini alan Demi Rose paylaşımlarına devam ediyor. Seks sembolü olduğunu düşünen kıvrımlı model tutkulu olduğuna dair notu ve dekoltesiyle pozunu paylaştı.

Çıplak halleri dikkat çekiyor! Demi Rose 'Tutkuluyum' mesajı verdi

Hem erkeklerden hem de kadınlardan hoşlandığını söyleyen kıvrımlı model Demi Rose seks sembolü olduğunu ifade ederek iddialı pozlarını paylaşmıştı. Bu pozlar sayesinde ününe ün katan Rose durmuyor.

Instagram paylaşımları sayesinde şöhrete ulaşan Demi RoseMawby, son olarak derin göğüs dekoltesini paylaşarak "Kilometrelerce uzaktan tutkulu" yazdı.

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Rose'un bu paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni ve yorum alıyor.

Ekran Alıntısı

Cinsel yönelimi hakkında gelen bir soruya yanıt veren Rose açıklamasında "'Kızlardan erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi daha çok erkeklerle ilgileniyorum" demişti.

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Demi Rose

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