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Çirkin saldırıya kınama

BURSA HABERLERİ  | 19.08.2020 20:42 | Son Güncelleme

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Karacabey Yörem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şaban Önen’e yönelik saldırıyı kınadı.Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı yaptığı açıklamada, "Karacabey Yörem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şaban Önen’e bugün saat 14.30 sıralarında Belediye Kamyon Garajı’nda yer alan otoparkta, 4 kişinin saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Karacabey Yörem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şaban Önen’e yönelik saldırıyı kınadı.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı yaptığı açıklamada, "Karacabey Yörem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Şaban Önen’e bugün saat 14.30 sıralarında Belediye Kamyon Garajı’nda yer alan otoparkta, 4 kişinin saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Olay sonrası Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan meslektaşımız Şaban Önen’in, sağlık durumunun iyi olması en büyük tesellimiz. Geçmişten günümüze ne yazık ki basın çalışanlarına yönelik saldırılar yaşanmaktadır. Meslektaşlarımız yazdıkları yazılar, yaptıkları haberler nedeniyle hedef olmaktadır. Bu tür çirkin saldırılar bizleri yıldırmadı, yıldırmayacaktır. Beklentimiz saldırganların yakalanarak gereken cezanın verilmesidir" dedi.

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