Cırnık Köprüsü’nde 150 günlük çalışma süresi aşağı çekildi

Çalışmaları yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sık kullanılan bir güzergahta yapılan çalışmayı gününden önce bitirebilmek için yüklenici firmadan söz aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cırnık Köprüsü üzerinde devam eden çalışmaları inceledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin ve yüklenici firma yetkilileri devam eden çalışmalar hakkında Başkan Böcek’e bilgi verdi.

PİK SAATLERDE YAŞANAN SORUN ÇÖZÜLECEK

Cırnık Köprüsü’nün hem havaalanı hem de Alanya’ya kadar giden ana yol üzerinde olması sebebiyle hem sabah hem akşam saatlerinde sıkıştığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, trafiği rahatlatmak adına çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Böcek, “Yaklaşık 94 metre uzunlukta köprü yapıyoruz. 12-18 metre arasında 58 adet fore kazıklar olacak. Bugünün fiyatıyla 23 milyon TL’lik bir çalışma yapıyoruz. 150 günlük bir süre verilmişti. Ama yüklenici firma yetkililerimiz ile görüştük gününden önce tamamlamış olacağız. Bu çalışma sonrası pik saatlerde yaşanan sorunu da çözmüş olacağız” dedi.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BİTECEK

Serik Caddesi Yol Düzenleme Projesi ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda Serik Caddesi’nin 4 şeritli olması, mevcut yolun tramvay hattına doğru genişlemesi mümkün olmaması nedeniyle yolun Cırnık Köprüsü yönünde genişletilmesi kararlaştırıldı. Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nden de alınan izinler doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Köprü havaalanı istikametine doğru bir şerit daha genişletilecek.

