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CİSAD üyeleri dağ ve göllere tırmandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, Karadağ, Seyitğan ve Lisa gölü tırmanışı yaparak bir rekora imza attı.CİSAD üyesi Esat Kılınç, torunu Baki Kılınç, Sosyolog ve Ceza Uzmanı Avukat Turgut Besi, Kameraman Sabahattin Ertuş ve Türkiye’nin en yaşlı dağcısı olan Ramazan Akbaş 3 bin 770 rakımlı Karadağ ve 3 bin 200 rakımlı Seyitğan ile Lisa gölüne tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, Karadağ, Seyitğan ve Lisa gölü tırmanışı yaparak bir rekora imza attı.
CİSAD üyesi Esat Kılınç, torunu Baki Kılınç, Sosyolog ve Ceza Uzmanı Avukat Turgut Besi, Kameraman Sabahattin Ertuş ve Türkiye’nin en yaşlı dağcısı olan Ramazan Akbaş 3 bin 770 rakımlı Karadağ ve 3 bin 200 rakımlı Seyitğan ile Lisa gölüne tırmanış gerçekleştirdi. Temmuz ayında karlı dağları aşarak Karadağ, Seyitğan ve Lisa gölü tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, aynı zamanda bir rekora imza attı. Dağcı Sosyolog ve Ceza Uzmanı Avukat Turgut Besi, CİSAD olarak Hakkari doğasının bakir yönünü dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda tırmanışlarını sürdürdüklerini söyledi.
Besi, "Doğanın tahrip edilerek Covid-19 ve benzeri hastalıkların dünyamızı tehdit ettiği dönemde, sıcağın hüküm sürdüğü temmuz ayında, 3 bin 770 rakımlı Karadağ tırmanışı ve 3 bin 200 rakımdaki Seyitğan ve Lisa Gölü tırmanışı gerçekleştirerek rekor kırdık. Bu rekor ile, ‘doğanın korunması halinde dünyamızı tehdit eden tüm hastalıkların son bulacağı mesajını verdik. Bu anlamda tüm doğaseverleri Hakkari’ye bekliyoruz. Türkiye’nin en yaşlı dağcısı Ramazan Akbaş, CİSAD kurucu üyesi Esat Kılınç ve12 yaşındaki torunu Baki Kılınç da doğa aşkının temsilcileri oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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