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Çitçi güven tazeledi

SİVAS HABERLERİ  | 24.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

Gerçekleşen MHP Gürün İlçe kongresinde Çiftçi yeniden başkan seçildi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün İlçe Teşkilatı 13.

Gerçekleşen MHP Gürün İlçe kongresinde Çiftçi yeniden başkan seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün İlçe Teşkilatı 13. kongresini gerçekleştirdi. Asef Çoban Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede tek liste ile aday olan Abdullah Çiftçi, kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden MHP Gürün İlçe Başkanlığı’na seçilerek güven tazeledi. Kongreye Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MHP Merkez Yürüme Kurulu Üyesi Ferhat Doğan, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruzil, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda partili katıldı.
Kongreye katılanlara teşekkür eden Abdullah Çiftçi, “Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonrada gece gündüz çalışacağız.” dedi.
Kongrenin Gürün’e hayırlı olmasın dileyen MHP Sivas Miletvekili Özyürek, yeni yönetime başarılar diledi.
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise konuşmasında, “Kongremizin ilçemize hayırlı olmasını dilerken, Giresun’daki sel felaketinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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