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Çıtırık, barınaktaki vahşete müfettiş istedi

ADANA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:26 | Son Güncelleme

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında aç kalan köpeklerin birbirini yemesiyle ilgili denetim yapması için müfettiş istedi, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kaymakam Şafak Gürçam hakkında soruşturma açılmasını talep etti.Çıtırık, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağındaki vahşetle ilgili yaptığı açıklamada, 10 yıldır Kozan Belediyesinin veteriner hekim alıp kısırlaştırma yapması taleplerinin kabul edilmediğini ileri sürdü.Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın da, aynı şekilde bir veteriner hekim alarak kısırlaştırma yapması taleplerinin sürekli olarak "Kasa boşaltılmış, para yok, o barınağa bir kuruş bile harcayamayız" diyerek geri çevirdiğini söyleyen Çıtırık, "6 yıldır belediyeden barınağa bir şişe süt dahi alınmamış, 350 hayvanın yaşamı, orada çalışan hayvan severin duyarlı vatandaşlardan sağladığı bağışlar ile sürdürülmüştür.

Çıtırık, barınaktaki vahşete müfettiş istedi

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında aç kalan köpeklerin birbirini yemesiyle ilgili denetim yapması için müfettiş istedi, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kaymakam Şafak Gürçam hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
Çıtırık, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağındaki vahşetle ilgili yaptığı açıklamada, 10 yıldır Kozan Belediyesinin veteriner hekim alıp kısırlaştırma yapması taleplerinin kabul edilmediğini ileri sürdü.
Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın da, aynı şekilde bir veteriner hekim alarak kısırlaştırma yapması taleplerinin sürekli olarak "Kasa boşaltılmış, para yok, o barınağa bir kuruş bile harcayamayız" diyerek geri çevirdiğini söyleyen Çıtırık, "6 yıldır belediyeden barınağa bir şişe süt dahi alınmamış, 350 hayvanın yaşamı, orada çalışan hayvan severin duyarlı vatandaşlardan sağladığı bağışlar ile sürdürülmüştür. Başkan Kızım Özgan, bu hayvan severi toplamalara karşı çıkıyor diye barınaktan atmış ve geceleri köpek toplayan kişileri barınağın başına getirmiştir. Depo mama dolu olmasına rağmen, hayvanlar yiyip içip kaka ve çiş yapıp etrafı kirletmesinler diye aç bırakılmaya başlanmıştır. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesinin Kozan Barınağında çalışmak üzere görevlendirdiği bir veteriner hekim, haftada 1-2 kez gelerek tamamen göstermelik kısırlaştırma yapmaya başlamış, fakat kısırlaştırdığı hayvanların sonraki tedavilerini bile yapmadan öylece bırakıp gitmiştir" ifadelerini kullandı.
Bir süre önce çekilen hayvanların birbirini yedikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından barınakta inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın da açıklamasının belediyenin resmi sitesinde yayınlandığını hatırlatan Çıtırık, "Barınakta, bir mülki amire yakışmayacak "dedikodu" üslubu ile gönüllüleri suçlamış, hayvanların birbirlerini açlıktan yemediklerini dayanaksız olarak belediyeyi korumak için ifade etmiştir. Bu hayvanların birbirini yediği video korona virüs yasaklarından önce olmasına rağmen, bu olayı bu yasaklara bağlayarak belediyeyi savunmuştur" dedi.
Kaymakam Gürçam’ın çok uzun olan beyanatının tümünün yanlış ve somut tıbbi ve bilimsel gerçeklere dayanmayan tahmine dayalı belediyeyi aklama ifadelerle dolu olduğunu söyleyen Çıtırık, "Gerçeğin ve bilimin yanında ve tarafsız olması gereken mülki amir Şafak Gürçam ile Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan hakkında soruşturma açılmasını, Kozan Barınağının Valilik Mahalli İdare Müdürlüğünden yollanacak bir müfettiş tarafından hayvan severlerin ifadesi de alınarak denetlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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