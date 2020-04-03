YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Citroen modellerine ayda 1.600 TL’ye sahip olma imkanı

Citroen modellerine ayda 1.600 TL’ye sahip olma imkanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.04.2020 13:59 | Son Güncelleme

Tüm Citroen modelleri, dört ay ötelemeli 50 bin TL’ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneğiyle ve ayda 1.600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye'nin yeni kampanyası kapsamında, tüm Citroen modelleri, dört ay ötelemeli 50 bin TL’ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneğiyle ve ayda 1.600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacak.

Citroen Türkiye’den yapılan açıklamada, müşterilerin, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroen showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabileceği veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroen modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebileceği belirtildi.

Bu ayrıcalıkların yanı sıra şirket, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim edecek. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden, sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabilecek.

Bu süreçte müşteriler, citroen.com.tr adresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroen yetkili satıcısıyla görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca müşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek.

Açıklamada, yeni Citroen C5 Aircross SUV’un, dört ay ötelemeli 50 bin TL’ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda bin 600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacağı, Citroen C3’ün, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 119 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı, Citroen C3 Aircross SUV’un, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 144 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı aktarıldı.

Berlingo’ya dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olunabileceği belirtilen açıklamada, BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 ile sahip olmanın mümkün olacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
ayda 1.600 TL’ye sahip olma imkanı Citroën’den

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kilis’te 2 gün iş yerleri kapalı kalacak

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

Diyarbakır’da vatandaşlar mezarlıkların kapısından döndü

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:37
Öğle
13:12
İkindi
16:47
Akşam
19:38
Yatsı
21:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.