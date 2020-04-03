Citroen modellerine ayda 1.600 TL’ye sahip olma imkanı

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye'nin yeni kampanyası kapsamında, tüm Citroen modelleri, dört ay ötelemeli 50 bin TL’ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneğiyle ve ayda 1.600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacak.

Citroen Türkiye’den yapılan açıklamada, müşterilerin, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroen showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabileceği veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroen modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebileceği belirtildi.

Bu ayrıcalıkların yanı sıra şirket, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim edecek. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden, sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabilecek.

Bu süreçte müşteriler, citroen.com.tr adresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroen yetkili satıcısıyla görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca müşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek.