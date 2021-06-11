YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi kampanyası haziranda da sürüyor

Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi kampanyası haziranda da sürüyor

11.06.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marka, yaz aylarına ticari araç ürün yelpazesine yönelik özel kampanyaları ve 7 ilde gerçekleşecek roadshow etkinliğiyle giriş yaptı

İSTANBUL (AA) - Citroen, ekonomiyi ideal gövde boyutlarıyla buluşturduğu ticari araçlar ürün yelpazesi için haziran ayında da en uygun alım koşullarını ve yeni fırsatları kullanıcılara sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, yaz aylarına ticari araç ürün yelpazesine yönelik özel kampanyaları ve 7 ilde gerçekleşecek roadshow etkinliğiyle de giriş yaptı. Markanın haziran boyunca gerçekleştirileceği roadshow kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Samsun’da belirlenen noktalarda test sürüşleri düzenlenecek.

Roadshow etkinliğine katılanlar, Citroen ticari araçlarda geçerli olmak üzere 2 bin lira değerinde indirim çeki kazanma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca ay boyunca, markanın, PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları da hem bireysel hem de KOBİ müşterilerine avantaj sağlayacak.

Bu kapsamda modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla 172 bin 500 liradan satışa sunuluyor.

Ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van ile kapasite ve konforu bir arada sunan Citroen Jumper, 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşuyor.

Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor. Bu kapsamda Jumpy Van, 225 bin TL'den satışa sunulurken, Jumpy’ler ise 275 bin TL’den başlayan fiyatlarla avantaj sağlıyor.

140 HP gücündeki fonksiyonel Citroen Jumper'a ise 229 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.

Citroen’in ay boyunca KOBİ’lere özel sunduğu fırsat kapsamında da Jumpy ve Jumpy Van modellerinde, ay boyunca 40 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.