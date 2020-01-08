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  4. Citroen'den 50 bin TL için yüzde 0,69'dan başlayan faiz fırsatları

Citroen'den 50 bin TL için yüzde 0,69'dan başlayan faiz fırsatları

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Citroen'den 50 bin TL için yüzde 0,69'dan başlayan faiz fırsatları

İSTANBUL (AA) - Citroen, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için ocak ayında çok uygun faiz oranları ve birbirinden avantajlı fiyatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 model yılı Citroen konforuna 50 bin TL için yüzde 0,69'dan başlayan faiz fırsatları ile ulaşmak mümkün olacak.

Özgün tasarımı ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan yeni Citroen C5 Aircross SUV, 207 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0,69 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Citroen Berlingo'ya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile sahip olunabilecek.

Citroen binek modellerinden Citroen C3, benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile satışa sunuluyor.

Ayrıca, verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,69 ile sahip olmak mümkün.

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Citroen

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