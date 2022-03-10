Citroen'den binek ve ticari modellerde mart kampanyası

İSTANBUL (AA) - Citroen, otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesini, mart ayında 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçenekleriyle müşterilerine sunacak.

Şirket açıklamasına göre, Citroen modelleri, mart ayında avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcılarını bekliyor.

Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi ve aylık 5 bin 500 lira taksit ödemesiyle veya 175 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 680 bin liradan başlayan fiyatlarla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 60 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı ile aylık 5 bin lira taksitle veya 100 bin lira için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle mart ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip C3 Aircross modelleri bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran 2022 model Citroen Berlingo Kombi de aylık 7 bin 500 lira taksit ödemeli 90 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla 356 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo Van, 80 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin lira için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle 298 bin 500 liradan satışa sunulurken nakit alımlarda 3 bin 500 lira indirim fırsatıyla 295 bin liraya satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 80 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin lira için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle veya nakit alımda 5 bin lira indirimle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin lira 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin liraya 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit alımlarda 4 bin lira indirim kampanyası sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin lira için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin liraya 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Kredi kampanyalarıyla birlikte nakit alımlarda 6 bin liraya varan indirim imkânı sunan markanın 2022 model Jumpy modeli, 490 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli 2022 model Jumpy Van ise 387 bin liralık fiyatıyla öne çıkıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyenler ise 140 HP gücündeki 2022 model Citroën Jumper’a 397 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

