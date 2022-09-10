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Citroen'den eylül kampanyası

10.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen'den eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Citroen, sonbaharın ilk ayında ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi avantajlarını müşterilerine sunmasıyla öne çıkıyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, PSA Finans avantajıyla sunulan kampanyalar kapsamında, esnekliğin ve modülerliğin buluştuğu Citroen Berlingo Van, eylül ayı boyunca 100 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi imkânıyla ve 435 bin TL’den satın alınabiliyor.

Tasarım ve teknolojisiyle dikkatleri toplayan Jumpy model ailesi 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz veya 120 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabilirken, profesyonellerin ergonomik dizaynı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle tercih ettiği Citroen Jumper ise 180 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 220 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla tercih edilebiliyor.

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