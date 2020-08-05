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Citroen'den yaz kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.08.2020 16:14 | Son Güncelleme

Kampanya kapsamında seçili Citroen modellerine 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,92 faiz ile ayda 1.050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz ile sahip olmak mümkün olacak

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye, ağustos ayına özel cazip ve çeşitli finansman kampanyalarını hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, seçili Citroen modellerine 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,92 faiz ile ayda 1.050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz ile sahip olmak mümkün olacak.

Ayrıca Citroen Jumper ağustos ayına özel 20 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile satışa sunulurken, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Verilen bilgiye göre, yeni Citroen C5 Aircross SUV 40 bin TL'ye özel 48 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV'a 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ile de sahip olmak mümkün olurken, seçili modellerde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında tüketiciyi bekliyor.

Berlingo'ya 40 bin TL özel 48 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün oluyor.

Citroen C3 Aircross SUV, 2 bin TL nakit alım indirimi veya 40 bin TL'ye özel 48 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ve ayda 1.050 TL taksit imkanı ile ya da 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ile müşterilerini bekliyor.

Citroen C3 148 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Citroen yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Citroen Jumper'a ağustos ayına özel 20 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı veya 40 bin TL'ye özel 48 ay yüzde 0,92 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050 TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,92 faiz ile sahip olmak mümkün oluyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış diğer tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 131 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Citroen Türkiye, Ağustos ayına özel cazip finansman kampanyalarını kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen yetkili satıcısına bekliyor.

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