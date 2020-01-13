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  4. Çizgi film karakterleri ara tatilde Samsun’da

Çizgi film karakterleri ara tatilde Samsun’da

SAMSUN HABERLERİ  | 13.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Maşa ile Koca Ayı, sömestr tatilinde Samsunlu çocuklarla buluşacak.Karadeniz Bölgesi’nde alışveriş ve sosyal yaşamın cazibe merkezi olan Piazza, 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak renkli etkinlikleriyle minikleri eğlencenin zirvesine çıkaracak.

Çizgi film karakterleri ara tatilde Samsun’da

Dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Maşa ile Koca Ayı, sömestr tatilinde Samsunlu çocuklarla buluşacak.
Karadeniz Bölgesi’nde alışveriş ve sosyal yaşamın cazibe merkezi olan Piazza, 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak renkli etkinlikleriyle minikleri eğlencenin zirvesine çıkaracak. Samsunlu çocuklar sömestr tatilinde, dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Maşa ile Koca Ayı’yla buluşacak. Miniklerin çok sevdiği ikili; heyecanlı, eğlenceli ve öğretici şarkılarını 18-26 Ocak tarihleri arasında Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde çocuklarla birlikte söyleyecek.
AVM’nin zemin katında kurulacak etkinlik ve gösteri alanında; 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde 3 seans halinde gerçekleşecek etkinlikte çocuklar eğlenirken hayal güçlerini geliştirecek. Minikler, sömestr tatilinin tadını birbirinden eğlenceli aktivitelerle doyasıya çıkaracak.
9 gün boyunca gerçekleşecek ücretsiz etkinliklere katılmak için velilerin üyelik formu doldurmaları yeterli olacak.

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Bulvar Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Ilkadim
Pekşen Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Vural Eczanesi
Tekkekoy
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