YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği

Çizgilerle toplumsal cinsiyet eşitliği

ANKARA HABERLERİ  | 03.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri çerçevesinde “Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” paneli düzenledi.Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” başlığında bir dizi etkinlikle kutluyor.

Çankaya Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinlikleri çerçevesinde “Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” paneli düzenledi.
Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” başlığında bir dizi etkinlikle kutluyor. Etkinlikler kapsamında Çağdaş Sanatlar Merkezi, “Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” paneline ev sahipliği yaptı. Gülten Akın Salonu’nda düzenlenen panele karikatüristler Ramize Erer ve Aslı Alpar konuşmacı olarak katıldı. Yıllardır yaptıkları karikatürlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna da vurgu yaptıklarını anlatan karikatüristler, çizgilerle nasıl mesajlar verebildiklerini ve karikatürlerinde neleri dikkate aldıklarını katılımcılarla paylaştılar.
Yaklaşık bir buçuk saat süren panelin ardından Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında karikatür sergisi açılışı yapıldı. Panelistlerden Ramize Erer’in karikatürlerinden oluşan serginin açılışına çok sayıda Çankayalı vatandaş katıldı. Sergi, 9 Mart 2020 tarihine kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açık kalacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
13:06
İkindi
16:16
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Park Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.