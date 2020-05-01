YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre Belediyesi mezarlık temizleme ve bakım çalışması başlattı

Cizre Belediyesi mezarlık temizleme ve bakım çalışması başlattı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, asri mezarlığında yabani ot biçme, bakım ve çevre düzenleme çalışması başlattı.Cizre Belediyesi yabani ot biçme ve temizlik çalışmasının ardından mezarlıkta yeni patika yollar yapacak ve mevcut yollarda bakım yapacak.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, asri mezarlığında yabani ot biçme, bakım ve çevre düzenleme çalışması başlattı.
Cizre Belediyesi yabani ot biçme ve temizlik çalışmasının ardından mezarlıkta yeni patika yollar yapacak ve mevcut yollarda bakım yapacak. Belediyeye bağlı ekipler belirli yerlere yeni çeşmeler yerleştirip, ilave aydınlatma çalışması başlatacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte kabir ziyaretleri ve defin işlemleri için vatandaşlara kolaylık sağlanacak. Ayrıca ekipler Mem u Zin Bulvarı, parklar ve çocuk oyun alanlarında da yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması gerçekleştirecek. Yabani ot temizliği kapsamında çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, yeşil alanlar da estetik bir görünüme kavuşacak.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Şırnak Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:08
Öğle
12:12
İkindi
15:59
Akşam
19:07
Yatsı
20:32

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Fırat Eczanesi
Uludere
Sezer Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Sarıyıldız Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Dicle Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Cizre HEM’de maske üretimine başlandı

Cizre HEM’de maske üretimine başlandı

Şırnak’ta ilk defa kapalı rahim alma ameliyatı yapıldı

Şırnak’ta ilk defa kapalı rahim alma ameliyatı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.