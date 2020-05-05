Cizre Belediyesi yağmurlama hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, Konak Mahallesinde binlik beton boru yağmurlama hattı döşeme çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Konak Mahallesi Silopi yolu mevkinde binlik beton boru yağmurlama hattı döşeme çalışması başlattı. Yağmurlama hattı döşeme çalışmaları ile yağmur sularını yer altına döşenen yağmurlama boru hatları ile tahliye edilmesi hedeflenirken, her yağmur yağışı sonrası oluşan su baskınlarının önüne geçilmesi ve su birikintileri nedeniyle araç ile yaya trafiğini olumsuz bir şekilde etkilenmemesinin de önüne geçilecek.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Bu yağmurlama hattı tamamlandıktan sonra burada park yapmayı planlıyoruz. Konak Mahallemizde maalesef imarsız, plansız ve düzensiz bir yapılaşma var, hatta dere yataklarına evler yapılmış. Böylesi yerlerde altyapı çalışması yapmak zor, zahmetli ve zaman alıyor. Altyapısı da eksik olan Konak’ta ruhsatsız yapılaşmaya izin verilmeyecek, dere yataklarındaki yapılaşmalar belli bir plan dahilinde sonlandırılacak” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iş makinelerinin yardımı ile sürdürülen yağmurlama hattı çalışmasının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

