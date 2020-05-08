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Cizre Belediyesi yıkılan metruk binaların molozlarını kaldırıyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 08.05.2020 09:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu’nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dağkapı Mahallesinde yıkılan evin molozlarını kaldırdı.Cizre Belediyesi yıkılan ve vatandaşlar için tehlike arz eden metruk binaların enkazlarını iş makineleri ile kaldırarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu’nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dağkapı Mahallesinde yıkılan evin molozlarını kaldırdı.
Cizre Belediyesi yıkılan ve vatandaşlar için tehlike arz eden metruk binaların enkazlarını iş makineleri ile kaldırarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Sokağın güvenliğini sağlayan belediye ekipleri, iş makineleri aracılığıyla, yıkılan ve harabeye dönüşen yapının molozlarını topladı. Yıkılan evde çıkan tonlarca moloz ve inşaat atığı belediyeye ait traktörlere yüklenerek mahalleden çıkarıldı.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçe merkezinde yer alan, can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturan metruk yapılarla ilgili her türlü şikayet ve talebin, ekiplerce en kısa sürede ele alındığını belirtti. Kaymakam Sinanoğlu, terk edilmiş metruk yapıların, bir yandan vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit ederken, bir yandan da sosyal riskler barındırdığı için insanları tedirgin ettiğini ifade ederek, "Belediye olarak önceliğimiz, insanlarımızın can güvenliğidir. Bu nedenle gerek kentimizin estetiğine zarar veren gerekse de vatandaşlarımızı tedirgin eden bu tür metruk evlerin yıkımına yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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