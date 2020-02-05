YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre Belediyesi’nden temizlik ve hijyen çalışması

Cizre Belediyesi’nden temizlik ve hijyen çalışması

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince başlatılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında 5 bin tonluk içme suyu deposunda genel temizlik çalışması yapıldı.Cizre Belediyesi’ne bağlı ekipler, şebeke suyunun dezenfeksiyonu klorlama sistemleri ile içme ve kullanma sularının sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için mikrobiyolojik kalitenin sağlanması amacıyla üretilen suyun dezenfeksiyonu ve klor kontrol çalışması başlattı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince başlatılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında 5 bin tonluk içme suyu deposunda genel temizlik çalışması yapıldı.
Cizre Belediyesi’ne bağlı ekipler, şebeke suyunun dezenfeksiyonu klorlama sistemleri ile içme ve kullanma sularının sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için mikrobiyolojik kalitenin sağlanması amacıyla üretilen suyun dezenfeksiyonu ve klor kontrol çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, periyodik olarak genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynerleri yerinde dezenfekte ediyor. Vatandaşların konteyner kokusundan rahatsız olmamaları için ekipler, sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına daha fazla özen göstermeye başladı. Çevre temizliği ve sağlık açısından da büyük önem taşıyan dezenfekte çalışmaları kapsamında konteynerler bol köpüklü su ile yıkanarak bakterilere karşı dezenfekte edilmeye başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Şırnak Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
12:29
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:01

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Deniz Eczanesi
Uludere
Yaşam Eczanesi
Silopi
Eczane Çevrim Eczanesi
Idil
Derman Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Yağmur Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Cizre’de ’çöp motor’ hizmeti

Cizre’de ’çöp motor’ hizmeti

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Saat Kulesinin Yapımında Sona Gelindi

Saat Kulesinin Yapımında Sona Gelindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.