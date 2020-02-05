Cizre Belediyesi’nden temizlik ve hijyen çalışması

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince başlatılan temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında 5 bin tonluk içme suyu deposunda genel temizlik çalışması yapıldı.

Cizre Belediyesi’ne bağlı ekipler, şebeke suyunun dezenfeksiyonu klorlama sistemleri ile içme ve kullanma sularının sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için mikrobiyolojik kalitenin sağlanması amacıyla üretilen suyun dezenfeksiyonu ve klor kontrol çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, periyodik olarak genel temizlik çalışmalarını sürdürürken, koku ve bakterileri önlemek amacıyla çöp konteynerleri yerinde dezenfekte ediyor. Vatandaşların konteyner kokusundan rahatsız olmamaları için ekipler, sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına daha fazla özen göstermeye başladı. Çevre temizliği ve sağlık açısından da büyük önem taşıyan dezenfekte çalışmaları kapsamında konteynerler bol köpüklü su ile yıkanarak bakterilere karşı dezenfekte edilmeye başlandı.

