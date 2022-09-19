Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda çıkacağı 2 maça hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, Balkan Kupası'nda Moldova temsilcisi DORD Chisina ile yarın ve Kosova'nın KV Peja takımıyla da 21 Eylül Çarşamba günü yapacağı müsabakaların hazırlıklarını tamamladı.

Geçen sezon Efeler Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak Avrupa'ya gitmeye hak kazanan Cizre Belediyespor, Şırnak Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'te DORD Chisina ile çarşamba günü de saat 13.00'te KV Peja takımıyla karşılaşacak.

Takımın antrenörlerinden Cenk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aylık sürede en iyi şekilde hem lige hem Avrupa kupası maçlarına hazırlandıklarını, Balkan Kupası'ndaki 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, fiziksel ve mental açıdan maçlara hazır olduklarını vurgulayarak, "İnşallah bu kupayı taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Balkan Kupası'nı oynamamız hem bölge hem de Cizre açsından çok önemli bir yer teşkil ediyor." dedi.

Oyunculardan Burak Kamçı da yeni sezona ve Avrupa maçlarına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Balkan Kupası'nda yarın Moldova ekibi ile çarşamba günü de Kosova temsilcisi ile maçımız var. Bu maçları alıp Challenge Kupası'na katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

