Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında yarın kendi sahasında karşılaşacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda maçın son hazırlığını gerçekleştirdi.

Yarınki karşılaşmayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan takımın antrenörlerinden Cenk Yılmaz, sezona çok iyi hazırlandıklarını ve ligin ilk iki müsabakasında çok iyi maçlar çıkardıklarını söyledi.

Geçen hafta karşılaştıkları Fenerbahçe HDI Sigorta'ya şansız bir şekilde yenildiklerini aktaran Yılmaz, "Çarşamba günü Altekma'yı kendi sahamızda yenme başarısını gösterdik. Takım olarak iyi bir yoldayız, iyi çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına da en iyi şekilde hazırlandık. Yarın kendi taraftarlarımız önündeki karşılaşmayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Burak Kamçı da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve taraftarların desteğiyle yarınki maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'da Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

