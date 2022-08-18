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Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi

18.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Svetoslav İvanov, Osmany Uriarte, Andaç Kapan ve Caner Çiçekoğlu ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçen yıl formamızı terleten 4 sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi

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