Cizre Devlet Hastanesi yöneticileri yeni yılın ilk gününde çalışanları yalnız bırakmadı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi yöneticileri, yeni yıla nöbet başında halka sağlık hizmeti vererek giren sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Cizre Devlet Hastanesi yönetimi, yeni yıla nöbetleri başında giren sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı. Cizre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis ve Hastane Müdürü Giyasettin Ucaş, gece geç saatlere kadar hastanede kalıp korona virüs servislerinde virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları ile birlikte 2021’i karşıladı. 2020 yılının kahramanları olan sağlık çalışanlarını 2021 yılının ilk dakikalarında da yalnız bırakmayan Cizre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis ve İdari ve Mali İşler Müdürü Giyasettin Ucaş, sağlık personellerine yeni yıl için iyi dileklerde bulunup ikramda bulunuldu.

2020 yılının sağlık çalışanları için büyük bir mücadelenin başlangıcı olduğunu belirten Op. Dr. Monis ve Ucaş. ’’Bizim bütün çabamız insanları virüsten kurtarıp sağlıkla yaşatmaktır. 2020’yi virüsle savaşarak geçirdik. 2021 yılımızı bu virüsten kurtuluş yılı olarak görmek arzusundayız. Sağlık çalışanlarının bu mücadelesine destek olmak için sizden de koruyucu kural ve tedbirlere riayet etmenizi arzu ediyoruz. Bu virüsü el birliği vererek maske, mesafe ve temizlik kuralları ile yeneceğimize güveniyor yeni yılın tüm insanlığa sağlık ve afiyetler getirmesini diliyoruz’’ dedi.



