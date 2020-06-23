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Cizre HEM’den sağlık çalışanlarına tulum desteği

ŞIRNAK HABERLERİ  | 23.06.2020 13:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip korona virüs ile mücadele eden sağlık görevlileri için tulum üretimine başladı.Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için kolları sıvayarak tulum üretimine başladı.

Şırnak’ın Cizre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip korona virüs ile mücadele eden sağlık görevlileri için tulum üretimine başladı.
Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için kolları sıvayarak tulum üretimine başladı. Daha önce 170 bin maske yaparak sağlık çalışanlarına destek veren Cizre Halk Eğitim Müdürlüğü,15 usta öğretici ile günde 30 tulum dikiyor. Usta öğreticiler tarafından talebe göre çeşitli ebatlarda üretilen tulumlar ilçedeki sağlık çalışanlarına ve salgınla mücadele eden diğer kurumlara ulaştırılmak üzere ilgili kurum müdürlerine teslim ediliyor.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede kendi hayatlarından ödün verip halkın sağlığını düşünerek görevlerini yapan sağlıkçılara herkesin destek verilmesi gerektiğini aktaran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Julide Aydın, "Korona virüs salgını dolayısıyla koruyucu sağlık ekipmanlarına talep arttı. Bizler de gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerlerle beraber bu talepler doğrultusunda hareket ettik ve günlük 30 tulum üretmeye başladık" dedi.
Sağlık çalışanları için daha önce 170 bin maske ürettiklerini belirten Aydın, korona virüse karşı verilecek mücadelede üzerlerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını belirterek, böyle bir dönemde sağlık personeline destek olmanın toplum yararına olduğunu dile getirdi.

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