YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Cizre polisi park ve nehirlerdeki vatandaşları anonslarla dağıttı

Cizre polisi park ve nehirlerdeki vatandaşları anonslarla dağıttı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.04.2020 17:52 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, balık tutan ve parklarda oturan vatandaşları uyarı anonsları ile dağıttı.Korona virüs tedbirleri kapsamında risk oluşturabilecek alanlar için alınan yeni tedbirler kapsamında virüsün yayılımını azaltmak adına vatandaşların gidebileceği alan ve mekanları sıklıkla denetleyen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tedbirleri hiçe sayıp dışarı çıkan vatandaşları anonslarla evlerine gitmeleri yönünde uyarmaya devam ediyor.Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek parklara giden ve nehir kenarında balık tutan vatandaşları park ve bahçelerde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri uyarı anonsu ile dağıttı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında ilçe merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, balık tutan ve parklarda oturan vatandaşları uyarı anonsları ile dağıttı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında risk oluşturabilecek alanlar için alınan yeni tedbirler kapsamında virüsün yayılımını azaltmak adına vatandaşların gidebileceği alan ve mekanları sıklıkla denetleyen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tedbirleri hiçe sayıp dışarı çıkan vatandaşları anonslarla evlerine gitmeleri yönünde uyarmaya devam ediyor.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek parklara giden ve nehir kenarında balık tutan vatandaşları park ve bahçelerde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri uyarı anonsu ile dağıttı. Balık tutan ve parklarda oturan vatandaşları polisler, "Kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığı için lütfen parkları boşaltın. Burada kaldığınız sürece hem kendi sağlığınızı hem de toplum sağlığını riske atıyorsunuz. Bundan dolayı salgının yayılmasını önlemek amacıyla lütfen dışarı çıkmayın, evde kalın" anonsu ile uyardı.
Polisin yapmış olduğu uyarı anonsu ile birlikte balık tutan vatandaşlar oltalarını toplarken, parklarda oturan vatandaşlar da evlerine döndü.
Vatandaşlar polise teşekkür edip, devriyelerin sıklıkla yapılmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Aydın Ziraat Odası’ndan çiftçiye ‘daha çok üretin’ çağrısı

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Şırnak Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:37
Öğle
12:17
İkindi
15:54
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Dicle Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Beytussebap
Anadolu Eczanesi
Cizre
Sefa Eczanesi
Idil
Umut Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.