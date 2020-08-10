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Cizre polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 10.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bir araçta 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cizre genelinde uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarına devam eden Narkotik Grup Amirliği ekipleri, polis kontrol noktasında durdurdukları bir araçta dedektör köpek ile yapmış oldukları aramada 4 kilo 800 gram eroin ele geçirdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bir araçta 4 kilo 800 gram eroin ele geçirildi olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cizre genelinde uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarına devam eden Narkotik Grup Amirliği ekipleri, polis kontrol noktasında durdurdukları bir araçta dedektör köpek ile yapmış oldukları aramada 4 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. Söz konusu olayla ilgili araçta bulunan S.Y. (22) ve S.Y. (21) Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından tutuklanma talebi ile adli mercilere sevk edilen S.Y. (22) ve S.Y. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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