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Cizre polisinden kan bağışı kampanyasına destek

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.07.2020 14:28 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Kızılay’a kan bağışında bulundu.Cizre Hükümet Konağı önünde kurulan Kızılay kan bağış aracına gelen Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner ve beraberindeki polis memurları, kan bağışında bulundu.

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Cizre Hükümet Konağı önünde kurulan Kızılay kan bağış aracına gelen Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner ve beraberindeki polis memurları, kan bağışında bulundu. Burada konuşan Güner, "Korona virüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri de kan bağışı. Korona virüs salgını sürecinde yoğun olarak çalışan polislerimiz kan bağışı için mesailerine ara verip bağışta bulundu. Siz de bağışta bulunun, çünkü bu yardım ve iyilik sizsiz olmaz. Cizreli vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan herkesi kan bağışına destek vermeye davet ediyorum" dedi.
Kan bağışı kazanım uzmanı Süleyman Koç da göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı Cizre Emniyet Müdürü İzzet Güner’e teşekkür plaketi verdi.

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