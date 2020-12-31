Cizre polisinden kan bağışı kampanyasına destek

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği öncülüğünde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları, ’Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun’ sloganı ile Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Cizre Hükümet Konağı önünde kurulan Kızılay kan bağış aracına gelen polis memurları, ’Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun’ sloganı ile kan bağışında bulundu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Pehlivan’ın katkılarıyla korona virüs salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulması nedeni ile kan bağışında bulunulduğu belirtildi.

